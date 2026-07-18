Triple choque en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel: investigan una maniobra de sobrepaso como causa del siniestro

Un importante siniestro vial se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 108, en jurisdicción de la localidad rionegrina Catriel. El hecho involucró a tres vehículos y es materia de investigación para determinar con precisión la mecánica que derivó en el choque.

Cómo fue el triple choque sobre la Ruta Nacional 151 en jurisdicción de Catriel

De acuerdo con la información preliminar, el incidente se habría iniciado cuando un automóvil que circulaba en sentido norte-sur intentó sobrepasar a dos camiones. La maniobra no pudo completarse dentro de la distancia disponible y generó una situación de riesgo para los vehículos que avanzaban en sentido contrario.

Ante la posibilidad de un impacto frontal, los conductores que transitaban de sur a norte realizaron maniobras de frenado de emergencia. Como consecuencia, dos vehículos colisionaron entre sí y, posteriormente, uno de ellos terminó impactando contra un camión.

Quiénes participaron del operativo de asistencias a las víctimas y para despejar la calzada

Tras el aviso del siniestro, personal policial y equipos de asistencia acudieron al lugar para controlar la situación, relevar información y ordenar la circulación vehicular en la zona. Las actuaciones permitieron confirmar que no hubo personas con lesiones de gravedad, aunque los vehículos involucrados sufrieron daños materiales de consideración.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron además que uno de los rodados involucrados tiene domicilio en Catriel. El siniestro ocurrió en uno de los sectores más cuestionados de la Ruta Nacional 151, una vía estratégica para la actividad petrolera y el tránsito regional.

Las pericias y actuaciones correspondientes permitirán establecer de manera definitiva las responsabilidades y circunstancias que rodearon el accidente. Mientras tanto, avanza la investigación.