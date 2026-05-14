El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió este jueves el ranking nacional de temperaturas mínimas, donde varias ciudades de la provincia de Río Negro se ubicaron entre las más frías del país.

La localidad de Maquinchao, en la Línea Sur, encabezó la lista con una marca de -7,6 °C y una humedad relativa del 92%, consolidándose como el punto más frío de la Argentina. En tanto, El Bolsón registró -3 °C con un nivel de humedad del 98%, mientras que Río Colorado marcó -2 °C con 96% de humedad.

El ranking también incluyó a Cipolletti, con 0,6 °C y 88% de humedad, lo que refleja la amplitud térmica dentro de la provincia y la presencia de bajas temperaturas tanto en la cordillera como en el valle y la zona este.

A nivel regional, otras ciudades patagónicas como Chapelco, en la provincia de Neuquén, con -5,6 °C y Esquel en Chubut, con un registro térmico de -3,4 °C también se destacaron, aunque fueron las localidades rionegrinas las que marcaron las mínimas más extremas.

El organismo meteorológico explicó que la combinación de aire frío, humedad elevada y estabilidad atmosférica favoreció la caída de las temperaturas durante la madrugada. Estas condiciones son típicas de la transición hacia el invierno y anticipan jornadas con heladas en gran parte de la Patagonia.

El dato refuerza la necesidad de medidas preventivas frente al frío intenso, especialmente en comunidades rurales y urbanas de Río Negro, donde el impacto se siente en la vida cotidiana, la producción y los servicios básicos.