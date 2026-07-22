Un punto crítico volvió a ser escenario de un choque

La rotonda ubicada frente a la Municipalidad de Neuquén se convirtió en el escenario de un siniestro vial durante la hora pico. El choque en cadena ocurrió dentro de la rotonda, donde los vehículos cambian de carril y, pocos metros después, deben detenerse por el semáforo.

El accidente se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux que esperaba la luz verde fue impactado desde atrás por una Hyundai Tucson. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho generó demoras y complicó la circulación en uno de los corredores más utilizados del centro de la ciudad.

Una combinación que suele terminar en choques por alcance

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz, en un despacho para "La segunda mañana" de AM550, explicó que el impacto ocurrió "en las puertas de la Municipalidad, cuando cruza de carril a carril".

"En ese sector, para llegar al semáforo que es cortito, algunos aceleran mucho, suben al boulevard y terminan generando estos choques por alcance", explicó el periodista.

La mecánica fue la habitual en este tipo de siniestros: un vehículo frenó por la luz roja y el que circulaba detrás no logró detenerse a tiempo.

La lluvia agravó las condiciones de manejo

Al intenso movimiento vehicular de las primeras horas del día se sumó una calzada completamente mojada por las lluvias registradas durante la noche.

"Llovió toda la noche, la calzada está mojada", informó Andréz desde el lugar, donde también se registraban fuertes ráfagas de viento.

Aunque esta vez solo hubo daños materiales, el choque volvió a dejar al descubierto los riesgos que presenta ese sector de la rotonda cuando coinciden alto tránsito, poca distancia para detenerse y un pavimento resbaladizo.