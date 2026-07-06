Alrededor de las 9.10 de este lunes los Bomberos Voluntarios de Plottier enviaron un móvil hacia el kilómetro 1242 de la Ruta 22 por un choque por alcance.

Según detallaron, ocurrió en el semáforo de la Dolfina, donde hubo un impacto por alcance entre una Chevrolet Tracker y una camioneta Toyota. Esta última sufrió un fuerte golpe desde atrás en el semáforo, dejando graves daños materiales en ambos vehículos.

Como consecuencia una mujer que iba como acompañante en la Toyota debió ser derivada al Hospital de Plottier ya que presentaba varias lesiones.

En el lugar trabajó la asistencia del SIEN y se retiraron ambos vehículos de la calzada, provocando algunas demoras en la ruta.