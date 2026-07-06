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Otro siniestro

Fuerte choque en cadena sobre la Ruta 22: una mujer herida fue trasladada al Hospital de Plottier

El choque ocurrió en un semáforo, dejando a una mujer con varias lesiones y provocando algunas demoras sobre la calzada en las primeras horas de este lunes.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 06 de julio de 2026 a las 12:32
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Alrededor de las 9.10 de este lunes los Bomberos Voluntarios de Plottier enviaron un móvil hacia el kilómetro 1242 de la Ruta 22 por un choque por alcance.

Según detallaron, ocurrió en el semáforo de la Dolfina, donde hubo un impacto por alcance entre una Chevrolet Tracker y una camioneta Toyota. Esta última sufrió un fuerte golpe desde atrás en el semáforo, dejando graves daños materiales en ambos vehículos.

Como consecuencia una mujer que iba como acompañante en la Toyota debió ser derivada al Hospital de Plottier ya que presentaba varias lesiones.

En el lugar trabajó la asistencia del SIEN y se retiraron ambos vehículos de la calzada, provocando algunas demoras en la ruta.

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