Un accidente en cadena se registró este miércoles por la mañana sobre avenida Doctor Ramón al 1200, a pocos metros del Colegio Lincoln, en la ciudad de Neuquén. El siniestro involucró a cuatro vehículos y, afortunadamente, no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó importantes daños materiales.

Una frenada peligrosa

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, el choque por alcance involucró a una Toyota Hilux, un Volkswagen Gol, una Ford Ranger y un Ford Fiesta. Las bajas temperaturas registradas en la región generaron la formación de una placa de hielo sobre la calzada, lo que impidió que los conductores lograran frenar a tiempo.

Como consecuencia de la falta de adherencia, los vehículos se desplazaron sobre el hielo y terminaron impactando en cadena.

Tres de los conductores pudieron continuar su camino y uno debió esperar la grúa por los daños en su vehículo. Foto: Mejor Informado

Un auto no pudo seguir

Todos los conductores son trabajadores que se dirigían a cumplir con su jornada laboral. Pese al choque, tres de ellos pudieron continuar viaje tras verificar que sus vehículos estaban en condiciones de circular. En cambio, el conductor del Volkswagen Gol debió permanecer en el lugar a la espera de una grúa, ya que su automóvil fue el que sufrió los mayores daños, especialmente en el tren delantero.

El episodio volvió a poner de manifiesto los riesgos que generan las heladas sobre las calles de la ciudad durante las primeras horas del día, especialmente en sectores donde la humedad favorece la formación de hielo.

Ante este tipo de condiciones, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, respetar las velocidades permitidas, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras bruscas de frenado o giro para reducir el riesgo de siniestros viales.