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Tensión máxima

Choque entre un colectivo y una adolescente en bicicleta en Zapala: qué se sabe

El accidente ocurrió durante la tarde en el sector Alto Zapalino. La adolescente, de 15 años, circulaba en bicicleta y quedó involucrada en una colisión con un colectivo municipal.

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Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Lunes, 07 de septiembre de 2026 a las 21:09
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El hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de las calles Pampa y Pollero, en el sector conocido como Alto Zapalino.

Un grave siniestro vial se registró este lunes 7 de septiembre en Zapala, donde un colectivo de TUMZA y una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta estuvieron involucrados en un impacto.

El hecho ocurrió durante la tarde en la intersección de las calles Pampa y Pollero, en el sector conocido como Alto Zapalino. Tras el accidente se desplegó un operativo con participación de Policía de Tránsito, Fiscalía, SIEN y distintas áreas de la Policía del Neuquén.

La mecánica del accidente todavía no fue establecida oficialmente. Será la investigación la que permita determinar cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron las circunstancias previas al impacto.

 

Noticia en desarrollo.

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