La División Robos y Hurtos de la Policía del Neuquén realizó durante la mañana de este lunes dos allanamientos en Plottier, en el marco de una investigación destinada a esclarecer una serie de robos cometidos bajo la modalidad conocida como “entradera”.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores secuestraron un Peugeot 206, teléfonos celulares, un DVR y 15 cartuchos calibre .32 y .38.

Además, en uno de los domicilios allanados fueron encontrados 654 gramos de marihuana. Durante el operativo también fue demorada una persona que estaría vinculada con los hechos investigados y que quedó a disposición de la Justicia.

La información oficial disponible no precisa públicamente los domicilios ni los barrios donde se realizaron estos dos nuevos procedimientos.

La investigación ya acumula siete allanamientos

Los operativos concretados este lunes no fueron las primeras medidas adoptadas por los investigadores.

Según la información difundida, estos dos allanamientos se sumaron a otros cinco realizados días atrás, todos en el marco de la misma causa por una serie de entraderas.

La continuidad de los procedimientos muestra que la investigación avanzó a partir de distintas tareas de inteligencia y recolección de elementos que permitieron identificar domicilios presuntamente relacionados con los hechos.

Los elementos secuestrados ahora deberán ser analizados para establecer qué relación tienen con los robos investigados y determinar si pueden aportar información sobre la participación de otras personas.

Qué encontraron los investigadores

El resultado de los procedimientos incluyó elementos de distinta naturaleza:

Un Peugeot 206.

Teléfonos celulares.

Un DVR , dispositivo que puede contener registros de cámaras de seguridad.

, dispositivo que puede contener registros de cámaras de seguridad. 15 cartuchos , correspondientes a calibres .32 y .38.

, correspondientes a calibres .32 y .38. 654 gramos de marihuana.

La presencia de municiones y de cannabis incorporó nuevos elementos a las actuaciones judiciales, aunque su hallazgo no implica por sí mismo que todos esos elementos estén vinculados directamente con las entraderas.

Las pericias y las medidas que disponga la Justicia serán las que permitan determinar su procedencia y eventual relación con los hechos.

El vehículo y el DVR pueden aportar nuevas pistas

Entre los elementos secuestrados, el Peugeot 206 y el DVR pueden adquirir especial importancia para reconstruir la investigación.

El análisis del vehículo podría permitir establecer si fue utilizado para desplazamientos relacionados con alguno de los robos, mientras que el contenido del DVR podría aportar registros de imágenes relevantes para identificar personas, movimientos o vehículos.

Los teléfonos celulares también podrían ser sometidos a pericias para determinar comunicaciones, contactos u otros datos que permitan establecer conexiones entre los sospechosos y los hechos investigados.

Todo ese material deberá ser incorporado y analizado dentro de la causa antes de establecer responsabilidades.

¿Qué pasará ahora con la persona demorada?

La persona demorada durante los procedimientos quedó a disposición de la Justicia. Su situación procesal deberá definirse a partir de las actuaciones reunidas por los investigadores y de las decisiones que adopte la fiscalía interviniente.

Por el momento, no se informó que haya una resolución judicial que determine su responsabilidad en los robos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas para establecer quiénes participaron de las entraderas, cuál fue el grado de intervención de cada sospechoso y si existe una organización detrás de los hechos.

La investigación continúa con nuevas pericias

El principal objetivo de esta etapa será determinar si los objetos secuestrados permiten conectar a los sospechosos con los distintos robos investigados.

Los teléfonos, el DVR, el vehículo y las municiones podrían aportar nuevas líneas de investigación. En paralelo, el análisis de los 654 gramos de marihuana podría derivar en actuaciones específicas si así lo determina la autoridad judicial competente.

Por ahora, el dato central es que la causa continúa activa y ya acumula siete allanamientos entre los procedimientos realizados días atrás y los dos concretados durante la mañana de este lunes.

La Justicia deberá determinar en los próximos días si corresponde avanzar con nuevas medidas, citaciones, imputaciones u otros procedimientos.