Un fuerte impacto en un sector de intenso tránsito

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes por la mañana sobre la Ruta 67, en la zona noroeste de Neuquén, luego de un violento choque entre una camioneta utilitaria y una pick up petrolera.

El siniestro ocurrió en el ingreso a una base de Halliburton, en inmediaciones de la rotonda de la Autovía Norte. Como consecuencia del impacto, las cuatro personas que viajaban en ambos vehículos debieron ser trasladadas al hospital.

La colisión dejó importantes daños materiales en las dos camionetas y obligó a desplegar un operativo con ambulancias del SIEN, Bomberos y efectivos de la Policía.

Ambulancias, Bomberos y Policía trabajaron en el lugar para asistir a los heridos.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital

Los equipos de emergencia asistieron a los ocupantes de ambos vehículos en el lugar y luego los derivaron a un centro de salud para una evaluación médica.

Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones, aunque trascendió que todas las personas heridas se encontraban fuera de peligro. La conductora de uno de los rodados habría sufrido las lesiones de mayor consideración.

Mientras tanto, la Policía preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos y relevar todos los elementos necesarios para reconstruir cómo ocurrió el choque.

El choque ocurrió en el ingreso a una base de Halliburton, sobre la Ruta 67.

Un testigo describió el lugar del accidente

Mientras avanzan las pericias, un trabajador que se dirigía a cumplir su jornada laboral contó en diálogo con AM550 que el siniestro ocurrió "pasando la rotonda de Pluspetrol, a unos cinco kilómetros, donde está la entrada de una base nueva de Halliburton".

El hombre explicó además que en ese acceso "hay una curva muy cerrada" y, al ser consultado por una posible explicación del choque, aclaró que se trataba únicamente de su apreciación:

"Podría haber sido un intento de sobrepaso", señaló.

Hasta el momento, esa hipótesis no fue confirmada por las autoridades. La Policía sigue trabajando, por lo que la mecánica del accidente continúa bajo investigación y serán las pericias las que determinarán cómo se produjo el impacto y si existieron responsabilidades.

Demoras sobre la Ruta 67

Como consecuencia del operativo, la Ruta 67 permanece parcialmente reducida durante varias horas.

El tránsito está siendo asistido por personal policial para permitir el paso de los vehículos mientras ambulancias, bomberos y peritos trabajaban en el lugar.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por la zona hasta la finalización de las tareas y el retiro de las camionetas involucradas.