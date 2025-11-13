Un hombre de alrededor de 40 años, trabajador petrolero de la empresa Rakiduamn, resultó gravemente herido este jueves cuando volcó el auto que conducía, un Peugeot 208, en la Ruta Provincial 67, cerca de la calle Benito Machado, en Centenario. El siniestro vial fue pasadas las 8:30, y el conductor quedó atrapado dentro del vehículo.

El trabajador sufrió múltiples fracturas en el cuerpo, según informó Centenario Digital. Tras ser liberado de los restos del automóvil, fue estabilizado en el lugar y luego trasladado en ambulancia al hospital, donde continuaron con su atención médica. La gravedad de las lesiones hizo que fuera necesario un operativo conjunto para asegurar su rápida asistencia.

A la escena del accidente acudieron rápidamente efectivos de la Comisaría 52, Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de salud tanto privado como del Hospital Natalio Burd. Además, agentes de Tránsito de Villa Obrera colaboraron con la seguridad y regulación del tránsito en la zona, ya que el siniestro causó demoras en la circulación de vehículos. El vehículo accidentado quedó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba y la rueda trasera derecha completamente desprendida.

Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación, las autoridades informaron que las condiciones de la calzada eran óptimas en ese momento, con buena visibilidad y el pavimento en buenas condiciones.