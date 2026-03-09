La Provincia de Neuquén inició una nueva etapa en su plan de obras con la duplicación de la Ruta 67, una intervención destinada a mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito pesado en uno de los corredores más utilizados de la región. El proyecto se desarrolla en una zona clave para la actividad logística y productiva.

La obra abarcará 19 kilómetros de nueva calzada entre la Autovía Norte y la intersección con la Ruta Provincial 51, en paralelo a la traza actual. Según se informó, la inversión alcanzará los 24.770 millones de pesos, financiados con fondos provinciales.

Desde el ministerio de Infraestructura, la ministra Tanya Bertoldi señaló que la duplicación permitirá mejorar las condiciones de circulación para los vehículos de carga y el transporte de dimensión extraordinaria, además de beneficiar a quienes utilizan a diario este corredor en el área de la Confluencia.

La Ruta 67 fue pensada originalmente para aliviar la circulación de la Ruta 7, aunque en los últimos años el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y la expansión urbana de Neuquén capital generaron una presión mayor sobre esta conexión. La nueva obra busca dar respuesta a ese incremento sostenido del tránsito.

El proyecto se inscribe en una estrategia provincial más amplia de fortalecimiento de la accesibilidad terrestre, integración de territorios y acompañamiento al desarrollo económico. La conectividad vial es considerada un factor central para sostener el crecimiento vinculado a Vaca Muerta y otras actividades regionales.

Con este inicio, Neuquén suma 21 obras viales en ejecución en simultáneo. A la vez, la Provincia ya puso en marcha la repavimentación de 374 kilómetros y prevé avanzar con otros 787 kilómetros de rutas durante este año, en el marco de un esquema de inversión pública y planificación vial.