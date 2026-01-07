Una serie de hechos violentos conmocionó este miércoles el barrio porteño de Constitución, frente a la residencia donde Cristina Kirchner cumple su condena. La secuencia comenzó con la detección de una moto sin patente en San Telmo por parte de la Policía de la Ciudad.

Ante la orden de detención emitida por la fuerza policial, el conductor de la moto emprendió una fuga que desencadenó una persecución que finalizó en el cruce de las calles Humberto I y San José. Allí, el motociclista colisionó contra un taxi, lo que provocó que el vehículo se subiera a la vereda.

El taxi atropelló a dos transeúntes, uno de los cuales falleció en el lugar a causa de las heridas sufridas. El otro peatón fue trasladado por el SAME para recibir atención médica. La gravedad del accidente generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Finalmente, el motociclista fue detenido. Durante la requisa, las autoridades encontraron entre sus pertenencias una chapa patente que tenía pedido de secuestro, lo que sugiere que la moto podría estar vinculada a actividades ilícitas.

Este episodio pone en evidencia la tensión y los riesgos que generan las persecuciones policiales en áreas urbanas densamente pobladas, especialmente cuando terminan en accidentes con víctimas fatales.