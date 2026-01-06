La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este martes tras haber recibido el alta médica luego de una internación extendida por una operación de apendicitis complicada, y describió su recuperación como un proceso extenso y difícil. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la exmandataria destacó la atención recibida y transmitió su agradecimiento a quienes le brindaron apoyo en las últimas semanas.

En el texto, Kirchner confirmó que ya se encuentra nuevamente en su casa de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria, y agradeció al equipo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi que la atendió durante la intervención quirúrgica y el difícil proceso de recuperación posterior.

La publicación fue su segunda aparición en redes desde que salió del centro de salud. A diferencia de su mensaje anterior, que tuvo un marcado tono político, este estuvo centrado en lo personal, y en él Kirchner destacó el “profesionalismo y la calidad humana” de quienes la acompañaron durante su internación.

Además, la expresidenta extendió su agradecimiento a los argentinos que le hicieron llegar su cariño y apoyo mientras estuvo hospitalizada, incluidas las personas que se acercaron al sanatorio para expresarle su afecto.

Kirchner había sido intervenida de urgencia a fines de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, un cuadro que exigió una recuperación prolongada y una internación de más de dos semanas en el Sanatorio Otamendi.