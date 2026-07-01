Durante la tarde de este miércoles, en medio de la alerta meteorológica en la cordillera neuquina por nieve y temperaturas bajo cero, un camión protagonizó un accidente en el sector de la Rinconada.

Según Info Los Andes, como resultado el chofer del camión murió tras el accidente. Este se habría provocado cuando el vehículo subía la cuesta de la zona.

El camión desbarrancó unos 300 metros cuesta abajo y por esto el chofer habría salido despedido del vehículo, quedando a unos 100 metros del mismo.

Los primeros datos indican que el rodado se dirigía a Junín de los Andes. Se recuerda que la calzada se encuentra con hielo, nieve y barro, por lo cual la portación de cadenas es obligatoria en casi toda la provincia.

Trabaja en el lugar Personal de División Tránsito, Policía, Personal de Bomberos Voluntarios y personal de Salud.

Por el momento se esperan nuevas novedades e información sobre la víctima y la mecánica del siniestro.

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