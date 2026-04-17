Un fuerte choque frontal entre dos vehículos se registró en el puente del Quilquihue, en la zona de San Martín de los Andes, dejando como saldo dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió recientemente y movilizó a distintos equipos de emergencia. Una de las víctimas debió ser trasladada al hospital local tras presentar contusión cerebral y trauma de tórax, mientras que la otra persona sufrió lesiones de menor gravedad.

En el lugar trabajaron de forma coordinada Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, personal del SIEN y un móvil del hospital de Junín.

¿Cómo ocurrió el choque frontal?

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del impacto, pero se confirmó que se trató de una colisión frontal. Uno de los autos involucrados terminó impactando contra la estructura del puente Quilquihue.

El siniestro generó caos vehicular y la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

¿Quiénes intervinieron en el operativo?

El operativo incluyó la participación de múltiples organismos, lo que permitió una rápida asistencia a los heridos:

Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes

SIEN de San Martín de los Andes

Personal del hospital de Junín de los Andes

La coordinación fue clave para estabilizar a las víctimas y garantizar su traslado.

¿Cuál es la situación actual de los heridos?

De acuerdo a la información oficial, una persona permanece bajo atención médica tras haber sido derivada con lesiones de consideración.

La otra víctima presenta heridas leves, aunque no se difundieron mayores precisiones sobre su evolución.