La Ruta Nacional 40 permanece totalmente cortada debido a un choque ocurrido a unos 200 metros del puente del río Quilquihue, en la provincia de Neuquén. Según le confirmaron desde Bomberos de Junín de los Andes a Mejor Informado, el hecho ocurrió pasadas las 18 del martes e involucró dos vehículos.

Según la información oficial, la interrupción afecta a ambos sentidos de circulación y genera demoras en uno de los corredores viales más utilizados de la región.

Operativo de emergencia en el lugar

En el sitio del hecho trabajan de manera coordinada equipos de:

Bomberos

Policía

Personal del Hospital local

Las tareas incluyen la asistencia a posibles personas afectadas, el control del tránsito y la remoción de vehículos involucrados en el siniestro.

Coordinación y seguridad

Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en la zona, que presenta circulación reducida al máximo.