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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Tránsito interrumpido

Corte total en Ruta 40 por choque entre dos vehículos cerca del río Quilquihue

Un accidente de tránsito interrumpió este martes la circulación total en la Ruta Nacional 40, a la altura del puente del río Quilquihue, donde trabajan Bomberos, Policía y personal del Hospital.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 19:10
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Ruta Nacional 40 cortada por accidente de tránsito (Foto: En contacto con la gente)

La Ruta Nacional 40 permanece totalmente cortada debido a un choque ocurrido a unos 200 metros del puente del río Quilquihue, en la provincia de Neuquén. Según le confirmaron desde Bomberos de Junín de los Andes a Mejor Informado, el hecho ocurrió pasadas las 18 del martes e involucró dos vehículos.

Según la información oficial, la interrupción afecta a ambos sentidos de circulación y genera demoras en uno de los corredores viales más utilizados de la región.

Operativo de emergencia en el lugar

En el sitio del hecho trabajan de manera coordinada equipos de:

  • Bomberos
  • Policía
  • Personal del Hospital local

Las tareas incluyen la asistencia a posibles personas afectadas, el control del tránsito y la remoción de vehículos involucrados en el siniestro.

Coordinación y seguridad

Las autoridades indicaron que el operativo se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes en la zona, que presenta circulación reducida al máximo.

El corte es total (Foto: En contacto con la gente)

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