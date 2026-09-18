Un violento choque frontal entre una Citroën Berlingo y un Peugeot 208 dejó varios heridos este viernes a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 65, entre el acceso a María Elvira y Puente 83, en el ejido de Cipollett.

El conductor del utilitario quedó inconsciente dentro del vehículo y tuvo que ser trasladado al hospital, mientras que los ocupantes del Peugeot también sufrieron lesiones.

El choque ocurrió alrededor de las 7:40, un horario crítico en el tránsito de vehículos que llegan a Cipolletti. Una alerta al 911 RN Emergencias puso en marcha la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que llegó al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada en el lugar, la Berlingo circulaba en dirección oeste-este cuando, por motivos que todavía deben establecerse, cruzó hacia el carril contrario. En ese momento se produjo el impacto frontal contra el Peugeot 208, que avanzaba en sentido opuesto.

La violencia del impacto dejó al conductor de la Berlingo atrapado e inconsciente dentro del habitáculo, con heridas de consideración. El personal de salud que llegó a la escena le brindó asistencia y posteriormente fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

En tanto, los ocupantes del Peugeot también resultaron heridos. Fueron asistidos inicialmente en el lugar por los profesionales del SIARME, que realizaron las tareas necesarias para determinar los traslados correspondientes.

Mientras los heridos eran derivados para su atención, la escena del choque quedó bajo trabajo pericial. Personal del Gabinete de Criminalística realizó las tareas destinadas a reconstruir cómo ocurrió la colisión y establecer por qué la Berlingo terminó cruzándose de carril.

Además, efectivos de Seguridad Vial trabajaron sobre la circulación en la Ruta 65, una zona que durante las primeras horas de la mañana concentra un importante movimiento de vehículos. La investigación continuará ahora con las pericias accidentológicas y la evolución de los lesionados.