Una nena de apenas 9 años vivió una verdadera pesadilla dentro de su propia casa en Lamarque: un hombre ingresó para robar, la amenazó con un cuchillo colocado contra su cuello para que entregara una billetera y, durante el forcejeo, también sufrió tocamientos. El delincuente pudo ser detenido por la Policía de Río Negro luego de una persecución.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana del jueves, cuando la menor se encontraba en la vivienda mientras su madre estaba ausente. El ladrón ingresó al domicilio y comenzó a revolver las cosas, aparentemente buscando dinero y objetos de valor.

Pero la situación cambió cuando la niña quedó frente al intruso. Según declaró posteriormente, el delincuente la empujó y continuó buscando elementos dentro de la casa. En un momento, la menor tomó una billetera para evitar que se la llevara. Fue entonces cuando apareció el cuchillo.

De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, el hombre amenazó a la niña con matarla si no entregaba la billetera Después la tomó por la espalda y le apoyó el arma blanca en el cuello.

La menor intentó resistirse y se produjo un forcejeo en medio de una escena que, por la edad de la víctima, resulta especialmente estremecedora.

Y todavía faltaba otro capítulo de la pesadilla. Durante ese forcejeo, la niña fue manoseada antes de escapar de la vivienda.

Mientras el delincuente salía de la casa con los elementos sustraídos, entre ellos un tv de 32 pulgadas y la billetera, llegó el hermano de la menor, de 11 años, quien alcanzó a verlo escapar.

A partir de allí comenzó la búsqueda. Primero hubo un aviso al 911 RN Emergencias sobre la presencia de un hombre con distintos elementos en su poder. Poco después, la denuncia permitió orientar el operativo hacia la zona de chacras.

Entonces se desplegó un cerrojo y comenzó un rastrillaje con participación de distintas unidades policiales. Al operativo se sumaron efectivos del COER, la Brigada Rural, el Cuerpo de Investigación Policial y la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), mientras los vecinos aportaban información sobre los movimientos del sospechoso.

La Policía confirmó que la búsqueda se extendió por distintos sectores hasta lograr localizarlo.

La detención

El dato clave llegó cuando fue visto nuevamente en la zona. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar y comenzó una persecución que terminó entre patios de viviendas. Finalmente fue detenido y trasladado a la unidad policial.

Después llegó la comprobación de lo que había ocurrido: los elementos denunciados como robados fueron recuperados y también se secuestró el cuchillo utilizado para amenazar a la menor.

El ladrón, de 31 años, quedó detenido a disposición de la Fiscalía en una causa inicialmente caratulada como robo agravado por el uso de arma. La investigación deberá determinar las responsabilidades penales por el conjunto de hechos denunciados.

Para la niña, sin embargo, el episodio tuvo una dimensión mucho más difícil de dimensionar: una mañana que debía transcurrir como cualquier otra terminó con un desconocido dentro de su casa, un cuchillo contra su cuello y una situación de extrema violencia de la que tuvo que intentar escapar.



