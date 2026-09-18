Dos camionetas de empresas chocaron de frente y sus ocupantes se salvaron de milagro

Dos camionetas de empresas protagonizaron un fuerte choque frontal y sus ocupantes se salvaron de milagro por la violencia del impacto. El siniestro ocurrió durante la noche del jueves 17 de septiembre en el camino conocido como Laje, a unos 4 kilómetros de la Ruta Provincial 67 “Del Petróleo”.

El accidente se registró cerca de las 20:30, cuando una Toyota Hilux de la empresa Secco y una Volkswagen Amarok de la firma de transporte Santos Vega impactaron de frente por motivos que todavía son materia de investigación.

En la Hilux viajaban dos hombres: el conductor, de 41 años y oriundo de Vista Alegre, junto a otro ocupante. En tanto, según informó Centenario Digital, la Amarok era conducida por un hombre de 37 años, residente de Senillosa.

El conductor de la Amarok fue trasladado al policlínico

La magnitud del choque provocó que se activaran los airbags de ambos vehículos. Como consecuencia del impacto, el conductor de la Volkswagen Amarok sufrió heridas y debió ser asistido en el lugar.

Personal de salud privada del yacimiento Río Neuquén arribó al sector, realizó las primeras atenciones y posteriormente trasladó al trabajador hasta el policlínico de Neuquén para su evaluación médica. Tras el aviso del siniestro, efectivos de la División Tránsito Villa Obrera se hicieron presentes en la zona para realizar las actuaciones correspondientes.

Además, los policías efectuaron un test de alcoholemia al conductor de la Toyota Hilux, que arrojó resultado negativo, y verificaron la documentación de ambos vehículos involucrados.

Finalmente, las camionetas fueron entregadas a responsables de las dos empresas, mientras continúan las tareas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.