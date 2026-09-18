Una Toyota Hilux fue robada en Cinco Saltos, después de que el conductor la dejara en marcha y entrara durante unos segundos a su vivienda, y fue encontrada cerca del Lago Pellegrini. El vehículo, de una empresa de servicios, tenía rastreo satelital y la información permitió seguir su recorrido hasta que fue encontrado sin ocupantes en la zona del Arroyón. Poco después, un hombre de 29 años fue detenido.

Todo ocurrió a primera hora de la mañana del jueves, sobre la calle Antonio Ramírez. El conductor la encendió y antes de salir se alejó apenas unos metros para ingresar a su casa. Fueron suficientes esos segundos para que un delincuente se aprovechara la oportunidad, subiera a la Toyota y escapara.

La camioneta, además, no era difícil de identificar: estaba ploteada con el logo de la empresa. Pero tenía otro dato que terminaría siendo determinante para reconstruir hacia dónde había escapado: contaba con un sistema de seguimiento satelital.

Según el registro aportado por el propietario, a las 6:56 la Hilux ya había pasado por el sector del Puente Blumetti y el canal principal de riego, por enfrente del cementerio. Con la denuncia recibida en la Comisaría 43°, el dato fue comunicado a otras unidades y al 911 RN Emergencias, mientras la búsqueda comenzaba a concentrarse hacia la Ruta 70 y el sector del Lago Pellegrini.

A partir de allí, el recorrido de la camioneta empezó a achicar el radio de búsqueda. El personal del Destacamento 115° de la villa balnearia recibió la alerta y comenzó a buscar el vehículo en la zona. La información oficial difundida después ubicó la camioneta sobre la Ruta Provincial 70, cerca del destacamento.

Y entonces apareció una escena bastante particular: la camioneta estaba sola. Según la información policial, fue localizada con el motor encendido y sin nadie en su interior. El hombre que la había llevado ya no estaba allí. Sin embargo, el abandono del vehículo no cerró la historia. Al contrario, abrió otra etapa de la investigación. A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar, los policías lograron identificar a un hombre de 29 años señalado como quien habría descendido de la Hilux poco antes de que fuera localizada.

El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía de turno ordenó las diligencias correspondientes y el vehículo fue trasladado para continuar con las actuaciones de rigor.