Ruta 7: volcó y terminó dentro de un desagüe en Vista Alegre Sur

Minutos después de las 18:30, un automóvil Volkswagen Gol salió de la calzada, perdió el control y terminó dentro de un desagüe al costado de la Ruta 7 en Vista Alegre Sur. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro

La conductora tiene 38 años y durante el vuelco sufrió golpes. Para su atención médica debió ser asistida en el lugar. Luego una ambulancia la trasladó al hospital Dr. Natalio Burd de Centenario para una evaluación más profunda.

Los bomberos trabajaron en el vuelco en del desagüe en Vista Alegre Sur - Foto: Bomberos de Centenario

Bomberos de Centenario y Policía de Neuquén trabajaron durante horas

En el operativo participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención. Por su parte, efectivos de Tránsito Villa Obrera colaboraron con el procedimiento y ordenaron la circulación en el sector durante los minutos después del siniestro vial.

Ya entrada la noche de este sábado, los bomberos voluntarios continuaban trabando en el lugar para remover el vehículo. Como había quedo con la trompa incrustada en el canal, demoraron en las tareas de remoción.

Bomberos de Centenario acudieron a la Ruta 7 para trabajar en del desagüe donde volcó el Voklswagen Gol - Foto: Bomberos de Centenario

Investigan qué provocó el vuelto sobre la Ruta 7

Las causas del vuelco del Volkswagen Gol aún se desconocen y son motivo de investigación. No se descarta que las condiciones de la calzada o una mala maniobra hayan influido en el hecho.