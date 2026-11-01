Seis personas fueron imputadas por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana en distintos sectores de la ciudad de Neuquén.La fiscal del caso Paula Yerfino y el asistente letrado José Luis Linares formularon los cargos.

La investigación, que se extendió durante aproximadamente dos meses, permitió registrar 81 movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y culminó con una serie de allanamientos simultáneos realizados el jueves 29 de octubre.

La fiscalía atribuyó a las personas imputadas el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

Durante la audiencia, la fiscal solicitó que dos de las personas imputadas, C.D.A. y L.O.J., quedaran detenidas con prisión preventiva en una comisaría, debido a sus antecedentes condenatorios en la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes y la necesidad de resguardar la investigación.

Para las otras cuatro, A.D.A., M.B.F., A.A. y F.P.P., pidió prisión domiciliaria, con cumplimiento en domicilios distintos de los lugares investigados como puntos de venta.

Yerfino también requirió la clausura de dos inmuebles utilizados para comercializar drogas y el embargo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con la actividad investigada.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar a los pedidos y dispuso las medidas solicitadas por 4 meses.

Resultados de los allanamientos

Como resultado de los allanamientos realizados en los barrios El Trébol II y un sector de Toma Pacífica, el personal del Departamento Antinarcóticos secuestró 350,1 gramos de cocaína distribuidos en 448 envoltorios y 301 gramos de marihuana, además de dos balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento.

También se incautaron $3.314.800 en efectivo, 12 teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, un equipo de videovigilancia y un automóvil.

De acuerdo con la investigación, la organización comercializaba las sustancias en pequeñas dosis y recibía pagos en efectivo y mediante transferencias bancarias. Con las medidas dispuestas, la investigación continuará mientras permanecen clausurados los dos puntos de venta.