Pasadas las 14 de este jueves se registró un fuerte siniestro vial en el ingreso a la ciudad de Plottier, en la rotonda ubicada cerca de la estación de servicio YPF. Como resultado del choque un auto terminó dentro del canal y otros dos resultaron con fuertes daños.

Según Cipo360, una testigo que presenció lo sucedido relató que se escuchó “un estruendo tremendo” al momento del impacto. Como consecuencia del choque, una de las camionetas terminó dentro de uno de los canales laterales de la zona, mientras que otros dos vehículos se dañaron y quedaron sobre la ruta.

Los primeros testimonios manifestaron que hubo varias personas heridas, aunque afortunadamente ninguna presentaba lesiones de gravedad. Los damnificados fueron asistidos en el lugar hasta la llegada de personal policial y ambulancias.

Inicialmente estos heridos fueron ayudados por vecinos y conductores que pasaban por la zona y se encontraron con la escena. Especificaron que lo más grave fue una persona que había quedado dentro de la camioneta que cayó al canal.

Por otro lado, personas denunciaron que una camioneta Ford EcoSport blanca que había participado en el hecho se dio a la fuga tras el impacto, sin detenerse ni ayudar a los involucrados.

Aún no se ha informado cómo ocurrió el siniestro.