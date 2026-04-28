Alrededor de las 15 de este martes un móvil de Bomberos Voluntarios de Plottier salió hacia el kilómetro 1247 de la ruta 22, cerca del parque acuático, debido al aviso de un siniestro vial.

Se trató de un choque por alcance entre un camión con una batea con pedregullo y una camioneta Fiat Ducato furgón, conducida por un hombre de 73 años. Debido al golpe el camión perdió un poco de su carga, que quedó en la banquina de la calzada.

Desde el cuartel adelantaron que el conductor de la camioneta resultó con lesiones varias, por lo cual fue asistido en el lugar por personal de salud de Senillosa y posteriormente lo trasladaron para una mejor atención al Hospital de Plottier.

Trabajaron en conjunto con Bomberos Voluntarios de Senillosa, quienes se hicieron presentes con dos unidades.

Por el momento no se brindaron mayores detalles sobre cuál fue la mecánica del choque. El tránsito en la zona registró demoras mientras se realizaban las tareas de asistencia y seguridad vial.

En cuanto al único herido, aún no hay información oficial sobre su estado de salud aunque se adelantó que eran lesiones de distinto tipo.