Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la ciudad de Neuquén, frente al Casino Magic. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 y estuvo protagonizado por dos vehículos, uno de ellos conducido por una mujer que manejaba bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a las primeras informaciones, los rodados involucrados fueron un Renault Sandero blanco y otro automóvil. Como consecuencia del impacto, el Sandero terminó con importantes daños en su parte delantera, mientras que el segundo vehículo quedó detenido en contramano sobre la avenida Teodoro Planas.

En el lugar trabajó el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), que desplegó dos ambulancias para asistir a las personas involucradas. Entre los ocupantes había dos niños de 3 y 6 años, quienes fueron atendidos por una unidad pediátrica.

Tras la evaluación médica, ambos menores fueron trasladados a su domicilio junto a su familia, sin presentar lesiones de gravedad. Según fuentes oficiales, los adultos también recibieron atención en el lugar, aunque ninguno requirió derivación hospitalaria.

Personal de tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora responsable del choque, el cual arrojó resultado positivo, confirmando que circulaba en estado de ebriedad al momento del siniestro.

El hecho vuelve a poner en foco los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en horarios de alta circulación y con la presencia de menores en los vehículos.