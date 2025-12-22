Borracha, discriminadora y fuera de control: así terminó una mujer de Catriel que chocó el portón de una chacra en Guerrico, quiso escapar por la Ruta 22 y desató un escándalo a puro insulto, todo grabado en video, antes de que la Policía confirmara que manejaba con 1,56 de alcohol en sangre y le sacara su Audi A4.

El episodio ocurrió en la Chacra 77, donde funciona el emprendimiento Botánica del Sur, a la altura del kilómetro 1.194 de la Ruta Nacional 22, donde históricamente funcionaba "Pobre Onofre". Según denunciaron los dueños del lugar, la conductora de un Audi A4 perdió el control y se llevó puesto el portón de ingreso. Lejos de frenar, bajar o hacerse cargo, intentó huir del lugar como si nada, dispuesta a volver a la ruta en un estado que ponía en riesgo a cualquiera que se cruzara por delante.

Ante esa maniobra peligrosa, un hombre de la propiedad actuó a tiempo: le cruzó una camioneta detrás y le bloqueó la salida para impedir que siguiera manejando borracha. Esa decisión evitó un posible desastre vial, pero fue el disparador de una escena tan grotesca como violenta. La mujer, totalmente alterada, estalló en una catarata de agravios e insultos discriminatorios, que quedaron registrados por un celular.

En el video, que ya circula, se la escucha lanzar una frase brutal: “Vos sos un negro, tumbero y asqueroso”, dirigida al hombre que solo intentaba evitar que provocara una tragedia. Lejos de calmarse, redobló la apuesta. Mientras él le explicaba que le cerró el paso para que no matara a nadie en la ruta, ella respondió con soberbia y desprecio: “¿Sabés lo que te falta a vos? Lenguaje, estudio”.

Un hombre de la propiedad le cruzó una camioneta detrás para que no se escape

El momento más indignante llegó segundos después. Cuando le remarcaron el estado evidente en el que se encontraba, la mujer, sin ningún registro de la realidad, lanzó una frase que resume todo el bochorno: “Divina estoy”. Todo esto, tambaleando, gritando y desafiando a quienes le pedían que entrara en razón. Todo sin soltar el Iphone que tenía en la mano y sin que sus uñas esculpidas sufran algún tipo de daño.

Minutos más tarde, la escena terminó con la llegada de la Policía y personal de Tránsito, que confirmaron lo que ya era obvio. El test de alcoholemia marcó 1,56 g/l, una cifra altísima. Además, la conductora no tenía la documentación obligatoria, por lo que el Audi fue secuestrado y se labraron las actuaciones correspondientes.

El final evitó lo peor, pero dejó una certeza: si nadie le cerraba el paso, esa mujer volvía a la ruta borracha, violenta y fuera de control. Esta vez quedó todo grabado. La próxima, quizás, no habría cámaras para contarla.