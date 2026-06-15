Un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la tarde en la Ruta Nacional 151, a la altura de la Bajada del Ceferino, movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y equipos de salud. El siniestro se registró alrededor de las 18:30 y fue protagonizado por una camioneta perteneciente a una empresa con sede en Cipolletti y un camión. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido y como consecuencia del impacto, dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital de Catriel para recibir atención médica.

Tras el aviso, efectivos de la Policía Caminera de Puente Dique, junto a Bomberos Voluntarios y personal sanitario, acudieron al lugar para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en uno de los sectores más transitados de la ruta. El tránsito permaneció controlado mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar la asistencia.

Las circunstancias del choque aún son investigadas por las autoridades, que trabajan para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades. Al parecer, la camioneta intentó una maniobra de sobrepaso sin percatarse que otro camión que venía detrás, realizó la misma maniobra, lo que provocó el despiste.

La Bajada del Ceferino es un tramo conocido por los conductores que circulan habitualmente entre Catriel y el Alto Valle, por lo que el operativo generó demoras y obligó a extremar precauciones en el sector. Desde los organismos de emergencia recomendaron a quienes transiten por la zona respetar las indicaciones del personal y circular con velocidad reducida.