Madrugada trágica en Catriel: una camioneta se estrelló contra una garita y un joven perdió la vida

Un joven murió y otra persona resultó gravemente herida tras un choque durante la madrugada de este sábado en el acceso sur de Catriel, sobre la Ruta Nacional 151. La camioneta en la que viajaban impactó contra una garita de hormigón utilizada para proteger una bomba de riego ubicada en una rotonda.

La alerta movilizó a los equipos de emergencia cerca de las 5:20. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron una Toyota Hilux con importantes daños producto del impacto. Uno de los ocupantes había fallecido debido a la violencia de la colisión, mientras que el otro recibió asistencia médica y fue trasladado de urgencia al hospital local.

La circulación se vio reducida durante el operativo de emergencia.

Buscan establecer cómo se produjo el impacto

Las causas del choque permanecen bajo investigación. Las primeras averiguaciones apuntan a determinar por qué la camioneta salió de la trayectoria que llevaba antes de impactar contra la estructura de hormigón.

Uno de los ocupantes fue trasladado de urgencia.

Los investigadores analizan distintas hipótesis y realizan peritajes para reconstruir la mecánica del siniestro. Entre los aspectos que se intentan esclarecer figuran la velocidad de circulación y las condiciones en las que se desplazaba el vehículo al momento del choque.

Amplio operativo

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Catriel, personal de Protección Civil, inspectores de Tránsito Municipal, efectivos policiales y una ambulancia del hospital local. Las tareas incluyeron la asistencia al sobreviviente, la preservación de la escena y el ordenamiento de la circulación vehicular en la zona.

La intervención se extendió durante varias horas mientras se desarrollaban las pericias y se retiraba la camioneta.