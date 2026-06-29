Un viaje que terminó debajo de un puente

Lo que era un recorrido por la Ruta Provincial 7 terminó en una escena dramática durante la noche del domingo. Un Volkswagen Voyage en el que viajaba una familia chocó de frente contra un caballo que se encontraba sobre la calzada a la altura del acceso a Picada 10, en San Patricio del Chañar.

El impacto fue tan fuerte que el conductor perdió el control del vehículo. El auto salió de la ruta, cayó a un canal de riego y terminó debajo del puente de acceso al sector, lo que obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

Todos terminaron heridos

Los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos por los equipos de emergencia que llegaron al lugar. Luego fueron trasladados al hospital de San Patricio del Chañar.

Sin embargo, el estado de una menor encendió la mayor preocupación. Debido a la gravedad de las heridas, los médicos resolvieron derivarla a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén, donde continúa recibiendo atención.

Un operativo para rescatar a la familia

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Tránsito, Bomberos Voluntarios y personal del sistema de salud. Los equipos rescataron a las víctimas, brindaron las primeras asistencias y controlaron la circulación mientras se realizaban las pericias para determinar las circunstancias del siniestro.

Un peligro que vuelve a aparecer sobre las rutas

El accidente vuelve a dejar expuesto un problema que se repite en distintos puntos de la región: la presencia de animales sueltos sobre las rutas, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y el margen de reacción de los conductores se reduce de manera considerable.

En este caso, el choque contra el caballo terminó con una familia herida, un vehículo destruido dentro de un canal de riego y una menor que debió ser trasladada de urgencia a Neuquén para recibir atención especializada.