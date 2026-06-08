Un ciclista murió este domingo al mediodía tras sufrir una caída en un sendero de montaña del cerro Goye, en cercanías de Colonia Suiza. El accidente se produjo en la picada que conduce hacia la laguna Negra, un sector frecuentado por deportistas y amantes de las actividades al aire libre .La víctima fue identificada como Adrián Arano, de 50 años, asesor financiero y agente productor bursátil. El hombre practicaba descenso en bicicleta en un sendero creado para esa actividad cuando sufrió la caída que le provocó lesiones fatales. Su identidad fue confirmada por las autoridades en el lugar del hecho.

El alerta movilizó un operativo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios y rescatistas de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche. Los equipos lograron llegar hasta el lugar y encontraron al hombre con signos vitales. De inmediato iniciaron maniobras de asistencia y reanimación, pero pese a los esfuerzos realizados, la víctima falleció pocos minutos después.

Las pericias quedaron a cargo de la fiscalía de turno que deberá establecer las circunstancias exactas de la caída. El sector donde ocurrió el accidente es considerado de dificultad media y suele ser transitado por ciclistas y caminantes, lo que refuerza la necesidad de extremar precauciones en actividades de montaña.Arano perdió el control de su bicicleta y sufrió una caída fatal, padeciendo heridas de gravedad.

El trágico episodio vuelve a poner en agenda la importancia de contar con protocolos de seguridad y de reforzar la prevención en senderos de alta concurrencia, donde la asistencia rápida resulta clave pero no siempre suficiente para evitar consecuencias irreversibles.