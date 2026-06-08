Un hombre de 68 años murió este domingo por la tarde luego de ser atropellado mientras intentaba cruzar la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1189, en cercanías de Guerrico.

El fatal siniestro ocurrió alrededor de las 19, cuando un Renault Logan que circulaba en sentido oeste-este impactó de manera frontal contra el peatón, que cruzaba la calzada de norte a sur.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el conductor del vehículo, un hombre oriundo de Neuquén, aseguró que no logró advertir la presencia de la víctima sobre la ruta y no pudo evitar la colisión. Como consecuencia de la violencia del impacto, el peatón falleció en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo en el sector con la intervención de efectivos policiales, personal de Tránsito de Allen y General Roca, además del Gabinete de Criminalística de Allen, que realizó las pericias para determinar las circunstancias del accidente.

Fuentes de la investigación indicaron que la víctima residía en una chacra de Guerrico. Personal de salud que acudió al lugar confirmó su fallecimiento poco después del siniestro.

Por su parte, el conductor del Renault Logan fue trasladado a un centro de salud de Allen para recibir asistencia médica. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y las pericias accidentológicas, el tránsito permaneció parcialmente restringido en la zona debido al trabajo de los equipos de emergencia y de investigación.