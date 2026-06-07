Un hombre murió este domingo tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por un circuito de montaña en San Carlos de Bariloche. El hecho ocurrió en un sector de senderos ubicado rumbo a Laguna Negra y movilizó a equipos de rescate, personal policial y peritos que ahora intentan determinar las circunstancias del accidente.

Según las primeras informaciones, el episodio se registró después de las 13 en una zona próxima al Cerro Goye. Allí, el ciclista se encontraba en un sector utilizado para saltos y maniobras, delimitado por estructuras de madera.

De acuerdo con los datos preliminares, la víctima habría estado filmando en el lugar cuando perdió el control y cayó, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el alerta, se desplegó un importante operativo que incluyó la intervención de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, efectivos de la Comisaría 55°, bomberos voluntarios y personal de Criminalística.

Los rescatistas realizaron maniobras de asistencia y reanimación durante aproximadamente 40 minutos, aunque finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar.

Fuentes judiciales indicaron que la víctima era mayor de edad y que la Fiscalía dispuso la realización de la autopsia para este lunes con el objetivo de determinar con precisión las causas de la muerte.

Hasta el momento, no existen indicios de participación de terceros, por lo que la principal hipótesis apunta a un accidente ocurrido durante la práctica deportiva.