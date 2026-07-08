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Estaba consciente

Un ciclista fue atropellado por una camioneta en la tercera rotonda de la Ruta 7 en Centenario

El hombre fue asistido por bomberos voluntarios y personal del Hospital Natalio Burd, y se encontraba consciente y con algunos golpes. El accidente ocurrió pasadas las 9 de este miércoles 8 sobre la mano Centenario-Neuquén. 
 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 11:24
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Personal del Hospital Natalio Burd atendió al hombre atropellado, quien permanecía consciente tras el accidente ocurrido. Foto: gentileza Centenario Digital.

Un ciclista fue atropellado por una camioneta Toyota SW4 este miércoles por la mañana en la tercera rotonda de la Ruta 7, en la localidad de Centenario. El accidente ocurrió pasadas las 9, sobre la mano que conecta la ciudad con la capital de Neuquén, generando demoras en la circulación del sector.

Tras el impacto, el hombre fue asistido en primera instancia por bomberos voluntarios que se dirigían a participar de un acto y se detuvieron para brindar ayuda. Minutos más tarde arribó una ambulancia del Hospital Natalio Burd, cuyo personal realizó la atención correspondiente.

Bomberos voluntarios asistieron al ciclista herido tras el choque ocurrido en la tercera rotonda de Ruta 7. Foto: gentileza Centenario Digital.

Según informó Centenario Digital, el ciclista se encontraba consciente al momento de ser asistido y presentaba golpes producto del choque

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 52 y personal de Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las tareas de rigor, solicitaron la documentación al conductor de la camioneta y organizaron el tránsito mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

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