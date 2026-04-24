Un ciclista resultó con heridas y debió ser trasladado al hospital de Plottier luego de ser atropellado por una camioneta en cercanías a la terminal de ómnibus de esa localidad. Por los trabajos de personal de salud, Policía y Bomberos el tránsito sobre la Ruta 22 estuvo demorado en un momento en el que una gran cantidad de vehículos circulan por esa vía.

El tránsito estuvo demorado en uno de los momentos de mayor circulación en el día.

El Comisario Néstor Muñoz, jefe de la División Tránsito de Plottier-Senillosa de la Policía de Neuquén, detalló en diálogo con Mejor Informado que el ciclista tiene traumatismo de cráneo y tórax, además de una posible fractura en la pierna izquierda. Aclaró también que fue derivado al Hospital Castro Rendón para una mejor evaluación y estudios más complejos.

El hombre sufrió politraumatismos y fue derivado al nosocomio local

Cerca de las 17 una camioneta Ford F-100 impactó al ciclista en la intersección de calle Lugones y la ruta nacional. El conductor del rodado mayor no presentaba lesiones, aunque el vehículo mostraba daños en la parte delantera.

El impacto sucedió sobre la Ruta Nacional 22 a metros de la terminal.

Algunos de los automovilistas que circulaban en ese momento se acercaron para asistir al hombre que quedó tendido en el asfalto luego del impacto hasta que trabajadores de salud llegaron para atenderlo. Bomberos voluntarios y efectivos de la Policía formaron parte del operativo de emergencia.

Carlos Mansilla, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier explicó que el siniestro "se produjo sobre la margen sur de la Ruta Nacional 22, con sentido Plottier a Neuquén". También destacó que el ciclista sufrió politraumatismos y por eso tuvo que ser derivado al hospital local.

Varios incidentes viales tuvieron como protagonistas a ciclistas en los últimos días

El martes, un adulto mayor tuvo que ser asistido luego de chocar en bicicleta contra la puerta de un vehículo que se abrió imprevistamente. Por la fuerza del impacto de su rostro contra el asfalto sufrió una obstrucción de las vías respiratorias, lo que generó momentos de angustia y desesperación entre las personas que se acercaron a asistirlo. Personal de salud pudo arribar rápidamente al lugar, en calle Santa Cruz casi Nacimiento también de Plottier.

En la mañana del mismo día, una mujer de 37 años que circulaba en bicicleta fue atropellada por un camión con doble acoplado en General Roca, quedando atrapada bajo una de sus ruedas. Permanece en terapia intensiva y desde el Hospital López Lima adelantaron que será sometida a una nueva cirugía.