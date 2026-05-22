Pasadas las 9 de este viernes, se produjo un accidente de tránsito entre una camioneta Renault Kangoo y un ciclista en la ciudad de Neuquén. El incidente ocurrió en la intersección de la calle José Rosas con Copahue, y como consecuencia, el ciclista resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud.

Según informó el móvil de AM550, la Renault Kangoo circulaba en dirección sur-norte por José Rosas, mientras que la bicicleta transitaba de este a oeste por Copahue. En el cruce, el vehículo impactó al ciclista, quién cayó con fuerza al suelo.

El accidente ocurrió en la intersección de José Rosas y Copahue.

En las imágenes aportadas por este medio, se puede ver la fuerza del impacto en la rotura del parabrisas del rodado mayor. Sin embargo, no fue el ciclista el que impacto de lleno contra el vidrio.

El impacto se produjo mientras el ciclista transportaba una garrafa de gas al hombro.

El ciclista transportaba una garrafa de gas al hombro, la cual golpeó contra el parabrisas durante la colisión. El impacto le causó un fuerte golpe en la rodilla, por lo que recibió atención inicial en el lugar antes de ser trasladado a la Clínica Pasteur para una evaluación más completa.

La policía y la ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir al accidentado y registrar la situación.