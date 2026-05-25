La investigación por el asesinato del comerciante Elías Miguel entró en una etapa decisiva y las fuerzas de seguridad endurecieron los controles en Bariloche y toda la región cordillerana para intentar atrapar a dos sospechosos que todavía permanecen prófugos. Policía de Río Negro y Gendarmería Nacional realizan operativos sobre la Ruta 40, revisan colectivos, vehículos particulares e identifican pasajeros en distintos puntos estratégicos.

Los procedimientos se intensificaron especialmente en Villa Mascardi y en el puesto de Gendarmería de Villegas, ubicado entre Bariloche y El Bolsón. Allí los uniformados controlan documentación, inspeccionan vehículos y buscan cualquier dato que permita reconstruir los movimientos de las personas vinculadas al violento asalto que terminó con la muerte del comerciante.

La causa avanza mientras crece la conmoción en Bariloche por el crimen ocurrido durante el fin de semana. Según la investigación, el asalto derivó en un violento ataque armado que dejó gravemente herido a Elías Miguel, quien murió horas después en el hospital Ramón Carrillo.

Hasta el momento, el único imputado formalmente es Juan Bonnefoi, quien ya fue trasladado al Penal III luego de la formulación de cargos por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. La Justicia considera que tuvo participación directa en el hecho.

En paralelo, otro de los detenidos identificado como Franco Ali González permanece internado bajo custodia policial tras haber resultado herido de bala durante el episodio. Desde Fiscalía confirmaron que será imputado este martes y señalaron además que sobre él pesaba un pedido de captura emitido por la provincia de Chubut.

Los investigadores sospechan que González habría sido quien efectuó el disparo que terminó matando al comerciante. Mientras tanto, la búsqueda de otros dos presuntos involucrados mantiene en alerta a todas las fuerzas de seguridad de la región.

Los operativos continuarán durante las próximas horas sobre rutas y terminales, en una causa que todavía suma pruebas, testimonios y peritajes. En Bariloche el impacto por el crimen sigue creciendo y la investigación ahora apunta a determinar cómo actuó toda la banda que participó del asalto fatal.