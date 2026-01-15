En una construcción conjunta entre los ministerios de Salud y Seguridad, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos avanza en una nueva estrategia para fortalecer la cobertura de emergencias y la asistencia a vecinas y vecinos de San Martín de los Andes.

El proyecto contempla la incorporación de una nueva base SIEN con una ambulancia Clase A (equipada con médico y enfermero) que funcionará en el predio de Tránsito de la Policía de la Provincia, otra frente al Centro Médico San Martín y el fortalecimiento de la base ya existente.

Esto permitirá reforzar la atención en sectores como Chacra 30, y otros similares donde se necesita cobertura. Destacaron que con estas acciones se podrá disponer de cuatro móviles de ambulancias, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias prehospitalarias.

Hasta que comiencen a funcionar las nuevas bases, se rehabilitará la base de Confluencia Traful, ubicada en el cruce de la Ruta Nacional N° 237 y la Ruta Provincial N° 65, para fortalecer la asistencia en la zona sur. Además, se trabajará de manera articulada con el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, la Dirección Provincial de Fauna y la Policía de la Provincia del Neuquén.

Los números del SIEN en la ciudad

En 2025 se registraron más de 3.200 atenciones prehospitalarias, con 1.354 traslados a centros de salud, 1.317 atenciones de pacientes en el lugar y 493 casos resueltos desde la Central Telefónica.

De estas intervenciones, 35% de las atenciones estuvieron vinculadas a traumatismos, 25% correspondientes a salud mental y hubo 24% de crecimiento en la demanda de atención prehospitalaria en el último año

En el marco del fortalecimiento de la atención primaria de la salud, el Ministerio de Salud avanzará en la apertura de un nuevo Centro de Salud, que incorporará más prestaciones —como sala de rayos y laboratorio— y contará con horario de atención extendido, para dar respuesta a las necesidades de la población.