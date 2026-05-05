Pablo Villagra, oriundo de Cutral Co, lleva 14 años sufriendo necrosis ósea avascular (NOA) y ahora comparte su historia para poder ser ayudado por la comunidad.

Las complicaciones de salud que conlleva la enfermedad han impactado directamente en su vida, ya que desde 2012 lucha con el padecimiento.

Fue recién en febrero de este año cuando pudo ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires. “La cirugía salió todo bien, pero tenía muchos hematomas internos”, explicó.

Según detalló, esto fue por un espaciador colocado previamente “había cumplido su función en abril del 2024 y me lo sacaron recién ahora”, lo que derivó en nuevas complicaciones.

Actualmente, su recuperación sigue siendo delicada ya que agregó que sigue con sangrado interno, por lo cual tal vez deba volver a someterse a cirugía en Buenos Aires.

Las demoras también dejaron secuelas físicas irreversibles. “La pierna me quedó más corta, unos 4 o 5 centímetros, por la espera”, y sostuvo que esto se debe a que no lo operaron cuando debían.

El pedido de Pablo

Aunque está pensionado por discapacidad desde 2019 y con cobertura de PAMI, asegura que esa ayuda no alcanza, ya que la comida debe pagarla él y el monto semanal no le alcanza para todos los días de hospedaje.

En su vida cotidiana, depende del ingreso de su pareja, quien trabaja como docente, mientras él no puede desempeñar ninguna actividad laboral.

Frente a esto y la posibilidad de que vuelva a ser operado, Pablo pide colaboración para poder continuar con su tratamiento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago: Alias: chupe.v.mp

CVU: 0000003100011608674470

Nombre: Pablo Rogelio Villagra