Lo que parecía una inspección de rutina terminó con el secuestro de los restos de cinco vehículos en Las Perlas. En un comercio dedicado a la venta de autopartes y al desarmado de autos, la Policía de Río Negro detectó unidades buscadas en otras jurisdicciones, además de motores y piezas vinculados con otros hechos. El operativo se extendió a un galpón y a un segundo local del mismo propietario, donde aparecieron más elementos bajo sospecha.

El procedimiento comenzó a las 9.40 de ayer en la esquina de La Amistad y Empatía, en el barrio NYC. Allí, personal del Departamento Sustracción Automotores, efectivos de la Subcomisaría 82 de Las Perlas y agentes de los puestos de verificación de Cinco Saltos y Cipolletti revisaron aproximadamente 100 vehículos. También participaron autoridades de Comercio y Fiscalización del municipio de Cipolletti. El resultado fue contundente en términos de hallazgos: cinco autos tenían pedidos de secuestro vigentes y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.

Entre los vehículos detectados había tres con pedidos por robo. Se trata de un Chevrolet Agile, requerido desde el 3 de febrero de 2026; una Ford EcoSport, buscada desde el 13 de octubre de 2021; y un Peugeot 405, con pedido vigente desde el 6 de mayo de 2021. Los requerimientos del Agile y del Peugeot 405 correspondían a dependencias policiales de Neuquén capital, mientras que el de la EcoSport había sido solicitado por la Comisaría 45° de Cipolletti.

Revisaron un desarmadero en Las Perlas y encontraron autos robados hace años.

La lista se completó con una Fiat Fiorino y una Renault Oroch, ambas denunciadas por hurto. La Fiorino era buscada desde el 1 de mayo de 2017 por la Comisaría 1° de Neuquén capital, mientras que la Oroch tenía un requerimiento del 31 de agosto de 2023, solicitado por la Comisaría 32° de Cipolletti. Así, entre los cinco vehículos secuestrados aparecieron unidades con buscadas desde hace años y otras con requerimientos más recientes. El informe no precisa cuándo llegaron al establecimiento ni en qué circunstancias.

Pero la inspección no terminó con los vehículos completos. En el mismo comercio se secuestró un block de motor de un Peugeot 306 robado en noviembre de 2020 en jurisdicción de la Comisaría 3° de Neuquén capital. Cerca de las 12.30, los efectivos se trasladaron a un galpón de la calle La Amistad, perteneciente al mismo establecimiento, donde encontraron varias piezas, entre ellas un capot vinculado con un auto denunciado como robado en abril de 2026, requerido por la Comisaría 52° de Neuquén. Allí también apareció un cristal asociado a un Volkswagen Gol que figuraba con baja y destrucción total desde diciembre de 2022.

Autos robados y piezas sospechosas en un desarmadero de Las Perlas.

La recorrida continuó a las 13 en otro local de autopartes ubicado sobre avenida del Trabajador al 200, también vinculado con el propietario del primer comercio. En ese lugar se secuestró un block de motor de un Fiat Siena con pedido por robo desde el 27 de abril de 2025, solicitado por la Comisaría 5° de Neuquén. A la lista se sumaron seis vehículos: Chevrolet Corsa, Citroën C4, Renault Logan, Ford Ka, Fiat Punto y Peugeot 504, que figuraban en el sistema con baja para destrucción. Su situación deberá analizarse conforme a la Ley Nacional 25.761 y las normas complementarias.

El procedimiento terminó a las 13.35, con el labrado de las actuaciones. La cantidad de vehículos y piezas detectados abre interrogantes sobre el origen de los elementos y la documentación que los respaldaba. Con toda la información y elementos secuestrados, la Policía debe elevar un informe a la fiscalíad e turno de Cipolletti que avanzará en los legajos correspondientes.