Un nene de apenas 6 años salió a la calle detrás de una pelota y un Ford Focus blanco lo arrolló en y se fugó. El impacto lo tiró a varios metros. El conductor se bajó, dijo que iba a estacionar y escapó por las calles de Cipolletti. Mientras el chico necesitaba asistencia médica, comenzó la búsqueda del automovilista, que fue interceptado minutos después por la Policía. Cuando le realizaron el control de alcoholemia, el resultado dio positivo. La Fiscalía dispuso imputarlo por lesiones graves.

El dramático episodio ocurrió el sábado 17 de octubre, alrededor de las 17.09. A esa hora, el 911 RN Emergencias recibió un llamado que alertaba sobre un menor atropellado y un vehículo que había abandonado el lugar. Los primeros datos permitieron identificar el auto como un Ford Focus blanco con tres ocupantes, que se alejaba por calle Don Bosco en dirección norte.

Todo comenzó con una escena habitual en la vida de cualquier chico: una pelota que se escapa y la necesidad de salir corriendo detrás de ella. Según contó el padre a la Policía, el nene estaba jugando cuando el balón terminó en la calle. Al intentar recuperarlo, se cruzó en el camino del automóvil. El conductor no habría advertido su presencia y lo embistió, en un impacto que, de acuerdo con esa declaración, lo desplazó varios metros.

Después del choque, el automovilista descendió del vehículo y al ver la gravedad del cuadro, aseguró que iba a estacionar. Sin embargo, lejos de permanecer en el lugar, se fugó. El chico había quedado herido, con un fuerte dolor en el costado de su cuerpo y su familia necesitaba respuestas, pero el conductor se alejó sin esperar la intervención de las autoridades, según el relato incorporado a las actuaciones.

La asistencia al menor fue la prioridad. Una médica que se encontraba circunstancialmente en el lugar advirtió que el niño manifestaba dolor en la zona dorsal. Se dio aviso a la Comisaría 24° y se solicitó una ambulancia del SIARME. Al mismo tiempo, el dato del vehículo y la dirección en la que había escapado comenzaron a orientar la búsqueda policial.

Las cámaras del 911 RN Emergencias entraron entonces en escena. Los operadores revisaron los registros de videovigilancia y detectaron un Ford Focus de características similares en la esquina de Arenales y Don Bosco. Iniciaron un seguimiento visual, aunque en determinado momento perdieron de vista al automóvil. La información obtenida fue transmitida al personal de Prevención, que continuó con el operativo hasta interceptar el vehículo y demorar al conductor, minutos después del hecho.

Pero la fuga no era el único dato que complicaba al automovilista. Cuando intervino el Cuerpo de Seguridad Vial para realizar el test de alcoholemia, la prueba dio positiva. El resultado fue incorporado a las actuaciones que quedaron en poder del fiscal de turno. Por las lesiones sufridas por el nene, el conductor fue imputado por lesiones graves y el Ford Focus secuestrado.