La preocupación de los vecinos por la desaparición de un hombre terminó con un macabro hallazgo en el paraje Arroyón, en la zona de Los Hornos. Este miércoles al mediodía, encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición en el patio de una vivienda, en un sector donde hacía aproximadamente dos semanas que no veían al hombre que residía allí.

El procedimiento policial generó un importante despliegue en el lugar. Efectivos de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos, personal del destacamento de Lago Pellegrini y especialistas del Gabinete de Criminalística trabajaron en la propiedad para relevar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir qué ocurrió. La zona, próxima a la Ruta 70, presenta además dificultades para circular por el barro que dejaron las últimas lluvias.

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el estado de los restos. Según trascendió, se encontraron piezas óseas dispersas a varios metros a la redonda, una situación que refuerza la hipótesis de que la muerte se habría producido varias semanas atrás. Sin embargo, todavía no hay información oficial que permita establecer cuánto tiempo llevaba fallecida la persona ni las circunstancias del deceso.

Entre las versiones que circulan en el lugar, se indica que podría tratarse de un trabajador rural que vivía solo y se dedicaba a la cría de animales. También trascendió que la víctima sería Rubén Izasa, de 70 años, aunque su identidad aún debe ser confirmada oficialmente.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos. En el lugar intervinieron la fiscal Judith Saccomandi y la fiscal adjunta Daniela Ramírez, quienes coordinaron las primeras medidas junto con los efectivos policiales y los peritos. El objetivo es determinar cómo se produjo la muerte y establecer si existen indicios de alguna circunstancia que requiera profundizar la pesquisa.

Tras las primeras tareas en la vivienda, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de General Roca para la realización de la autopsia. Los resultados serán fundamentales para establecer la causa del fallecimiento y aportar precisiones sobre el tiempo transcurrido desde la muerte.