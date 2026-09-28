Un UTV que había sido robado en Neuquén en agosto apareció en Las Perlas, y el procedimiento terminó con otro hallazgo que complicó todavía más la situación: el hombre que conducía el vehículo llevaba una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada 16 proyectiles.

La historia comenzó del otro lado del río. Personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Neuquén estaba realizando tareas de investigación cuando detectó en avenida del Trabajador, en el sector de Puente Santa Mónica, un vehiculo todo terreno UTV negro que reunía las características de un vehículo denunciado como sustraído.

La información llegó a la Subcomisaría 82° de Las Perlas, cuyos efectivos se dirigieron hasta el lugar para verificar la situación. El conductor, un hombre chielno de 36 años, fue identificado y, cuando le solicitaron la documentación del vehículo, no pudo acreditar su procedencia.

Hasta ahí, la investigación apuntaba al UTV. Pero durante el procedimiento apareció un segundo elemento que encendió las alarmas: el hombre llevaba una mochila y en su interior los policías encontraron una pistola Glock calibre 9 mm junto con 16 municiones.

El arma tenía además la numeración identificatoria limada, por lo que quedó secuestrada para las pericias correspondientes. Será la investigación judicial la que determine su procedencia y si existe alguna relación con otros hechos.

El UTV también fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones para establecer cómo terminó en Las Perlas un vehículo que había sido robado en Neuquén semanas atrás.