Una situación de extrema tensión se vivió durante la tarde del jueves en Cinco Saltos, cuando un joven de 22 años fue detenido luego de atacar a una mujer policía y prender fuego una motocicleta en el playón de una estación de servicio, generando preocupación por el riesgo que representó el incendio en una zona con surtidores de combustible.

El episodio comenzó cuando personal de la Comisaría Séptima recibió una alerta emitida por el Centro de Emergencias 911 sobre la presencia de un individuo que circulaba en una motocicleta sin plásticos en inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre calle 25 de Mayo.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron realizar una identificación de rutina. Según la información oficial, el joven reaccionó de manera agresiva y se negó a colaborar con el procedimiento. La situación escaló rápidamente cuando tomó una de las mangueras de combustible y roció con nafta el rodado en el que se movilizaba.

Durante el operativo también agredió a una mujer policía e intentó escapar. Sin embargo, cuando era abordado por los uniformados, extrajo un encendedor y prendió fuego la motocicleta, generando un escenario de riesgo por la proximidad de los surtidores y la presencia de otras personas en el lugar.

La acción obligó al personal policial a tomar distancia de manera preventiva ante la posibilidad de una explosión o la propagación de las llamas. Minutos después, el sospechoso huyó de la estación de servicio, aunque fue localizado e interceptado en las inmediaciones de la avenida Roca, entre las calles 25 de Mayo y Maipú.