Un joven de 24 años sufrió una herida de arma blanca durante la madrugada de este sábado en el centro de Cinco Saltos. La agresión movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima, personal de salud y peritos del Gabinete de Criminalística, mientras la Fiscalía reúne pruebas para determinar cómo se produjo el ataque.

El alerta ingresó alrededor de las 6:35 mediante un llamado anónimo al Comando Radioeléctrico, que advirtió sobre una persona herida en la intersección de las calles Roca e Independencia. Al llegar al lugar, los policías encontraron al joven con una lesión punzocortante en la espalda y solicitaron asistencia médica de inmediato.

Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital de Cinco Saltos, donde recibió atención y fue sometida a distintos estudios. Según la información oficial, el joven permanece fuera de peligro, aunque continúa bajo observación médica.

La Fiscalía busca reconstruir la secuencia del ataque

Por disposición de la Fiscalía de turno, especialistas del Gabinete de Criminalística realizaron pericias en el lugar para relevar evidencias que permitan establecer cómo se desarrolló la agresión y cuál fue la mecánica del episodio.

Los investigadores también avanzan sobre la identificación del responsable. De acuerdo con los primeros datos de la causa, el presunto autor del ataque ya estaría identificado, aunque continúan las diligencias para definir su situación procesal.

La investigación sigue en marcha y los próximos testimonios y pericias serán determinantes para reconstruir lo ocurrido en uno de los sectores más transitados de Cinco Saltos durante la madrugada del sábado.