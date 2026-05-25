Un hombre fue detenido en la madrugada del sábado tras protagonizar un violento episodio de resistencia contra efectivos policiales en una estación de servicio ubicada en la intersección de Brentana y San Lorenzo en Cinco Saltos. El procedimiento se originó durante un control preventivo, cuando personal de la Policía de Río Negro detectó a dos hombres en actitud sospechosa a bordo de una moto de alta cilindrada.

Al intentar identificarlos y solicitar documentación, los ocupantes se negaron de manera terminante y buscaron escapar del lugar. En medio de la tensión, el conductor intentó poner en marcha la moto para darse a la fuga, pero perdió el equilibrio y cayó del rodado. En ese instante, se desprendió un objeto con apariencia de arma de fuego, lo que generó alarma inmediata entre los presentes.

Posteriormente se constató que se trataba de una réplica plástica tipo pistola, aunque la situación continuó siendo crítica porque varias personas intervinieron para impedir el accionar policial e intentar retirar la moto antes de que fuera secuestrada.

La moto Bajaj Rouser azul fue secuestrada por Tránsito

El procedimiento obligó a reforzar la presencia policial en la estación de servicio para evitar que la confrontación escalara. Minutos después arribaron móviles de apoyo y se concretó el traslado del demorado hacia la unidad policial.

En paralelo, personal del Gabinete de Criminalística trabajó sobre la escena para realizar las pericias correspondientes, mientras agentes de Tránsito Municipal secuestraron la motocicleta, una Bajaj Rouser azul que circulaba sin patente colocada y con escape libre.

El operativo derivó en causas judiciales por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones, y volvió a mostrar el trabajo preventivo que realiza la Policía de Río Negro durante los controles nocturnos, donde una intervención de rutina puede transformarse en segundos en un escenario de alta tensión.