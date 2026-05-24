Un hombre de 56 años perdió la vida este domingo mientras trabajaba como fotógrafo en un evento deportivo de trail running en la localidad de General Roca. Según se sabe, la víctima es de Allen.

El evento se realizaba en las bardas roquenses y el hombre se desempeñaba como fotógrafo, cuando perdió la vida. Las primeras informaciones detallaron que fue alrededor de las 11.45, en el sector conocido como la "zona del Gauchito", a unos tres kilómetros hacia el sur de la Ruta 6.

La directora del hospital López Lima confirmó a ANRoca la mecánica de los hechos y detalló que el hombre "estaba parado sacando fotos y se descompensó en el lugar". El equipo del SIARME, que ya estaba en el lugar por la carrera, lo asistió inmediatamente con maniobras de reanimación.

Pese a los intentos el hombre falleció en el acto, aunque fue trasladado al hospital, no lograron reanimarlo en ningún momento.

De acuerdo a la información brindada por personal del hospital, el hombre ingresó al centro de salud ya fallecido. Actualmente se avanza con las indicaciones de la fiscalía de turno para una posible autopsia y determinar las causas de muerte.