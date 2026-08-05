Un hombre fue encontrado inconsciente dentro de una Renault Kangoo que protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta Provincial 70, a la altura de la gruta de San Cayetano, en el tramo que une Cinco Saltos con el Lago Pellegrini. El siniestro movilizó a personal de Salud, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, mientras se investigan las causas que provocaron el despiste.

El hecho se conoció alrededor de las 9.40, cuando el utilitario gris que fue encontrado afuera del camino, en dirección al Lago Pellegrini. La violencia del impacto dejó al conductor inmóvil en el habitáculo, una escena dramática que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Apenas se recibió el alerta, una ambulancia del Hospital de Cinco Saltos llegó hasta el lugar junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal policial. Los rescatistas encontraron al hombre inconsciente dentro de la Renault Kangoo y comenzaron las maniobras de asistencia para estabilizarlo, mientras aseguraban la zona para evitar nuevos riesgos sobre la calzada.

Mientras el operativo se desarrollaba a pocos metros de la gruta de San Cayetano, los uniformados ordenaron el tránsito y preservaron el escenario del siniestro para permitir el trabajo de los peritos. El objetivo ahora es establecer qué originó el vuelco y si existió algún factor externo que haya influido en la pérdida de control del vehículo.

Por el momento, no hubo información oficial sobre el estado de salud del conductor ni tampoco se confirmó la participación de otros vehículos en el hecho.