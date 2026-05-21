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Control antidoping

Río Negro: policías deberán hacerse test antidrogas obligatorios para poder ascender

La Policía de Río Negro implementará exámenes toxicológicos obligatorios para los efectivos que busquen subir de jerarquía. Habrá controles de cocaína, marihuana y psicofármacos. La medida generó conmoción dentro de la fuerza.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 19:23
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Los efectivos que aspiren a ascender deberán someterse a análisis de sangre, orina, estudios cardíacos y evaluaciones psicológicas.

Los policías de Río Negro que estén en condiciones de ascender ya no sólo deberán acreditar años de servicio y buena conducta: también tendrán que pasar un examen toxicológico obligatorio para detectar posible consumo de drogas. La decisión de la jefatura provincial cayó como una bomba dentro de la fuerza y generó conmoción en distintas unidades policiales.

La nueva medida comenzará a implementarse en el próximo período de calificaciones, previo a los ascensos previstos antes de fin de año. Según trascendió, los controles buscarán detectar consumo de cocaína, marihuana y psicofármacos mediante análisis completos de orina.

La resolución establece que si un examen arroja resultado positivo, la situación será informada a la jefatura correspondiente para activar los procedimientos administrativos y protocolos internos de contención. De todos modos, el efectivo tendrá derecho a solicitar una contraprueba dentro de las 72 horas.

Además, los efectivos deberán realizarse estudios de sangre para controlar colesterol, glucemia y otros indicadores generales de salud. A eso se sumarán electrocardiogramas y evaluaciones psicológicas obligatorias dentro del Gabinete Psicosocial de la institución.

En el caso de los hombres mayores de 40 años, también deberán presentar estudios vinculados a la salud prostática como requisito para avanzar en la carrera policial.

Aunque la noticia generó sorpresa y preocupación en muchos uniformados, otros sectores respaldaron la decisión. “Es lo mejor que nos puede pasar como institución y como sociedad”, reconoció un oficial del Alto Valle, que consideró que la medida ayudará a mejorar la imagen y la transparencia de la fuerza frente a la comunidad.

Finalmente, todos los estudios serán incorporados al legajo personal de cada policía y evaluados por el médico policial de la unidad, quien deberá determinar si el efectivo se encuentra apto para acceder al ascenso de jerarquía.

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