Las cámaras del 911 RN Emergencias detectaron un auto con pedido de secuestro vigente desde 2022 y activaron un procedimiento policial que terminó con el vehículo en una comisaría, a disposición de la Justicia, que tramita una causa hace cuatro años sin resultados. La dueña no tuvo opciones y tuvo que regresar a pié a su casa.

Todo arrancó como tantas otras veces: una pantalla, una esquina y un ojo atento. En el centro de monitoreo, un operador recorría las cámaras cuando algo le hizo ruido. Un auto blanco, estacionado en una zona transitada, no tenía nada de llamativo, salvo para quien sabe dónde mirar. Y ahí empezó todo, eran las 16.29 de ayer.

Entonces, casi de inmediato, llegó el chequeo fino. Con el dominio visible, se consultó el sistema nacional y saltó el dato que cambia el escenario: pedido de secuestro activo desde abril de 2022. No era un error ni un dato viejo. Era un pequeño Geely con historia judicial pendiente, circulando como si ninguna orden judicial existiera.

A partir de ese momento, el engranaje se movió rápido. Un móvil policial fue enviado al lugar y, seis minutos después de la detección, los efectivos ya estaban frente al auto. Adentro, una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad, que no opuso resistencia. La escena fue tranquila, sin sobresaltos, pero con un trasfondo que no pasaba desapercibido.

Después vino lo inevitable. El vehículo fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 4° para cumplir con las diligencias ordenadas por la Justicia. Se trataba de una causa vinculada a un conflicto económico, lo que explica por qué no hubo detenciones ni situaciones de tensión.