Después de más de un mes de búsqueda, la Policía detuvo al delincuente señalado como autor del violento asalto a una pareja de adultos mayores en Cipolletti. El ataque ocurrió el 26 de julio y terminó con un hombre de 69 años gravemente herido de un disparo en el cuello, cuando intentaban robarle su camioneta. Con esta captura, ya son dos los acusados que quedaron a disposición de la Justicia. Pocos días después del hecho, capturaron a Doriana Inés Silva en las 200 viviendas quien cumple prisión preventiva.

El violento episodio ocurrió sobre calle Río Gallegos, en jurisdicción de la Comisaría 32°. Mientras la víctima peleaba por su vida, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintas pericias, elementos que permitieron orientar la pesquisa hasta identificar a la pareja involucrada. Silva fue detenida cuatro días después del hecho y no habían rastros del autor del disparo. Sin embargo en las últimas horas surgieron datos certeros que permitieron solictar la orden de allanamiento a la Justicia.

El detenido contaba con una orden de captura en su contra

El detenido es Víctor Alexis Porman, de 38 años, quien fue detenido en el barrio Villarino. Sobre él pesaba una orden de captura vinculada con el ataque ocurrido el 26 de julio, cuando la pareja fue sorprendida durante el intento de robo del vehículo. El homrbe quedó a disposición de la Justicia y se esperá que el Minsiterio Público le formule cargos en las próximas horas por el intento de robo y el ataque con arma de fuego.

La violencia desplegada durante el asalto provocó especial conmoción. El comerciante, de 69 años, recibió un disparo en el cuello y debió ser asistido tras quedar gravemente herido. Ahora, con la captura de Porman, la causa suma un nuevo capítulo. El hombre que permanecía prófugo deberá afrontar las instancias judiciales correspondientes mientras los investigadores continúan trabajando para determinar con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los acusados.

El asalto

El hecho ocurrió el domingo 26 de julio, cerca de as 20.30 cuando la víctima regresaba a su vivienda junto a su esposa a bordo de su Chevrolet S10. De acuerdo con la investigación, la víctima descendió del vehículo para abrir el portón de ingreso y, en ese momento, un hombre y una mujer se subieron a la camioneta e intentaron escapar marcha atrás.

Sin embargo el motro se apagó y el comerciante aprovechó para encarar al delincuente con una barreta de fierro que tomó del garage. Intentó romper el vidrio del lado del conductor, y desde adentro, Porman le disparó con un arma de fuego. El proyectil dio en el cuello de la víctima, quien cayó tendido al piso. En medio de la desesperación el delincuente y su cómplice escaparon corriendo hacia el barrio La Paz.

El comerciante de 69 años, fue internado de urgencia y después de varios días fue dado de alta, aunque aún continúa con su rehabilitación.

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