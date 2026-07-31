La investigación por el Intento de robo que terminó con un comerciante de 69 años gravemente herido dio un paso clave. La Justicia formuló cargos contra la única detenida Doriana Inés Silva, señalada por la Fiscalía como coautora del violento asalto ocurrido el domingo por la noche en el barrio San Lorenzo de Cipolletti. El juez de Garantías aceptó la acusación y dispuso su prisión preventiva. Mientras, se ordenó la detención de un conocido delincuente cipoleño con importantes antecedentes.

Todo ocurrió alrededor de las 20.40 del domingo, cuando la víctima y su esposa llegaban a su vivienda de calle Río Gallegos a bordo de una Chevrolet S10. Mientras el hombre descendía para abrir el portón, un hombre y Silva aprovecharon ese instante para subir al vehículo, cerrar las puertas e intentar escapar con la camioneta.

Sin embargo, el plan no salió como esperaban. Cuando intentaban huir en marcha atrás, el motor se apagó. Fue entonces cuando el dueño del vehículo tomó una barra de hierro que tenía en el garaje e intentó romper el vidrio del lado del conductor para impedir el robo. La reacción fue inmediata y brutal: quien ocupaba el asiento del conductor sacó un arma y disparó desde el interior de la camioneta. El proyectil impactó en el cuello del comerciante, que cayó gravemente herido frente a su vivienda.

Después del disparo, el atacante y la mujer escaparon corriendo en dirección al barrio La Paz. Desde ese momento comenzó una intensa investigación de la Policía de Río Negro y del Cuerpo de Investigación Judicial.

Durante la audiencia realizada este viernes, el fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha acusaron a Silva por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber causado lesiones graves, en calidad de coautora. Para sostener la acusación presentaron el testimonio de la esposa de la víctima, registros de cámaras de seguridad, informes policiales, entrevistas realizadas por los investigadores y una pericia balística que vinculó el arma secuestrada enla casa de las 200 viviendas con la vaina calibre 22 encontrada en la escena.

Además, incorporaron la historia clínica del comerciante, los informes médicos actualizados y la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima, documentación que acredita la gravedad de las heridas sufridas por el hombre, quien continúa internado.

Por su parte, la defensa oficial cuestionó la identificación de la imputada al sostener que la lluvia y la escasa iluminación de esa noche dificultaban reconocer a las personas que participaron del hecho. También solicitó que la prisión preventiva fuera reemplazada por una detención domiciliaria con monitoreo electrónico.

No obstante, el juez Juan Pedro Puntel entendió que, en esta etapa inicial del proceso, existen elementos suficientes para tener por formulados los cargos. Además, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que Silva permanezca detenida al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Vendía cosas robadas

La detención de Doriana Inés Silva no pasó inadvertida por otro motivo. La mujer fue arrestada durante uno de los cuatro allanamientos realizados el miércoles por la Policía de Río Negro para esclarecer el ataque y registra un antecedente penal reciente por delitos contra la propiedad.

Silva fue condenada el 13 de abril de 2023 a tres años de prisión efectiva por hechos de encubrimiento agravado por receptación dolosa, vinculados con la comercialización de un automóvil robado y de numerosos objetos sustraídos en distintos hechos delictivos. En esa causa, la Justicia dio por acreditado que recibió un Renault Sandero Stepway sabiendo que provenía de un delito y que también ofrecía a la venta herramientas, equipos de pesca, carpas, bolsos y otros elementos robados, conducta que el tribunal consideró habitual y que agravó su responsabilidad penal.

Ahora, Silva vuelve a quedar en el centro de una investigación penal, esta vez acusada por la Fiscalía como participante del intento de robo que terminó con un comerciante baleado y luchando por su recuperación. Mientras tanto, el autor del disparo está identificado y continúa siendo intensamente buscado por la Policía de Río Negro.